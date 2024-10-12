В чем особенность школьного буллинга в Казахстане и как с ним бороться

В современном мире, где дети проводят значительное время в школе и социальных сетях, проблема буллинга становится всё более актуальной. Нередко родители не подозревают, что их ребёнок стал жертвой травли, пока не начинают замечать серьёзные изменения в его поведении. Важно знать, как распознать эти тревожные сигналы. Психолог Гульмира Капанова в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz дала свои рекомендации по этой щепетильной теме.

Как заметить, что ребёнок подвергся буллингу?

Как отметила Гульмира Капанова, одним из первых признаков того, что что-то не так, может быть резкое изменение интересов ребёнка. Если он с удовольствием занимался спортом, посещал кружки, а затем внезапно потерял к этим занятиям интерес, это может сигнализировать о внутренних переживаниях.

Если ребёнок, ранее хорошо успевавший в школе, начинает получать неудовлетворительные оценки или игнорировать домашние задания, это также может быть тревожным сигналом.

Как только ребёнок начинает находить причины не идти в школу – будь то постоянные жалобы на здоровье или запросы о смене учебного заведения – это может быть признаком того, что он испытывает страх или дискомфорт в школе.

Агрессивное или замкнутое поведение, частые конфликты с родителями и нежелание общаться с друзьями могут быть сигналами тревоги. Если ребёнок начинает конфликтовать, игнорировать, или, наоборот, становится чрезмерно чувствительным и плаксивым, это может указывать на внутреннее напряжение и стресс.

Стресс, вызванный переживаниями в школе, может находить своё отражение и в состоянии здоровья детей. Это может проявляться в виде пищевых расстройств, нарушений сна, проблем с аппетитом и постоянных жалоб на здоровье. Если ваш ребёнок часто говорит о том, что он устал или болен, несмотря на отсутствие явных медицинских причин, это может быть признаком эмоциональных страданий.

Гульмира Капанова напоминает, что жестокое обращение детей друг к другу, буллинг, не случаются сразу. К этому ведут незначительные предпосылки.

"Прежде чем ребёнка, скажем, начать буллить, наверное, там было поддразнивание, толкали, что-то требовали, негативно отстраняли, изолировали от детского коллектива, оскорбляли. То есть это началось не сразу в один час. Поэтому важно взрослому родителю увидеть такие сигналы, симптомы. Пусть даже это сейчас будет не буллингом. Но вы увидели сигнал, что что-то с ребёнком не так. Уже на этом этапе надо бить тревогу", - сказала психолог.

Не молчать и делиться информацией

Как отметила Гульмира Капанова, Министерство просвещения разработало приказ, который определяет чёткий алгоритм действий для классных руководителей, заместителей по воспитательной работе и директоров школ.

Самое важное, что должны сделать родители и педагогические работники в случае подтверждения фактов буллинга – это обсудить происходящее. Ребенок должен понимать, что он может довериться взрослым. Родителям следует стать слушателями, чтобы поддерживать детей в трудные моменты. В случаях, когда родитель становится свидетелем буллинга или когда его ребенок рассказывает о подобной ситуации, важно не игнорировать эту информацию, а оперативно обратиться к классному руководителю.

При этом психолог отмечает, что часто наблюдается путаница между понятиями "буллинг" и "конфликт".

"Конфликт – это разовая ситуация, которая может быть разрешена путем общения и взаимопонимания. Буллинг же – это систематическое давление одного ребенка или группы на другого, проявляющееся в оскорблениях, травле или изоляции. Важно понимать, что буллинг работает на основе власти и манипуляции, и с ним нужно бороться", - говорит она.

По словам Капановой, сегодня в крупных городах, таких как Астана, Алматы, открыты центры психологической поддержки, где родители могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Родители могут обратиться даже под вымышленным именем, если они предпочитают анонимность.

Центры психологической поддержки оказывают не только консультационную помощь, но и методическую поддержку учебным заведениям. Если возникли нарушения со стороны школы, например, педагоги проявляют предвзятость или создают неблагоприятные условия, специалисты могут вмешаться и помочь установить справедливость и поддержку для каждого ребенка.

Работа школ по предотвращению буллинга

Гульмира Капанова рассказала, что образовательные учреждения в Казахстане начинают активно решать проблему буллинга среди учащихся. С этого учебного года запущены пилотные программы, направленные на предотвращение травли в учебных заведениях. Эти инициативы направлены на то, чтобы создать более безопасную и комфортную среду для детей.

В рамках новых подходов в 15 школах страны реализуются две уникальные программы - "KiVa" и "Дос болайык".

Программа "KiVa" - это международная антибуллинговая программа, реализация которой начата в NIS. Она охватывает множество аспектов, таких как идентификация буллинга, эмоциональная поддержка жертв и стратегии его предотвращения. Программа находится на стадии пилотирования, что позволяет оценить её эффективность перед широким внедрением в систему образования.

Программа "ДосболLIKE", разработанная Национальным научно-практическим центром "Өркен", ориентирована на казахстанский контекст, учитывает культурные и нравственные особенности народа. Она также проходит апробацию в пяти школах. Обучение педагогов включает как теоретические, так и практические компоненты, чтобы они могли действовать эффективно в ситуациях буллинга.

Понимая важность выполнения регулярного мониторинга ситуации с буллингом, школы разрабатывают свои собственные инициативы. Программа "Стоп! Буллинг" в настоящее время находится в стадии разработки. Она нацелена на активное вовлечение родителей и педагогов в процесс профилактики травли. Важной частью этой программы является анонимный опрос учащихся через цифровые платформы для выявления реальных фактов и проблем, с которыми они сталкиваются. Исследования показали, что дети часто не осознают, как и где можно получить помощь, что подчеркивает необходимость образовательных программ по этому поводу.

В рамках охватов подготовки детей к взаимодействию с единомышленниками и сверстниками в каждой школе проводятся уроки безопасности. Программа "Біртұтас тәрбие" сосредоточена на правилах поведения и взаимодействия в детской среде. Учителя обучают учащихся эффективным способам разрешения конфликтов и обращения за помощью.

Каждое учебное заведение открывает Центры педагогической поддержки, которые предоставляют бесплатные консультации для родителей и детей. Эти центры нацелены на предоставление методической помощи и разъяснение важных вопросов. Родители могут получить поддержку и советы по самым различным вопросам, будь то учеба или воспитание. Каждый родитель, столкнувшийся с проблемами, такими как нежелание ребёнка учиться, может задать свои вопросы.

Когда дети обращаются к психологам

Гульмира Капанова, будучи руководителем Центра психологической поддержки, психологом-практиком ежедневно работает с детьми. К ней приходят дети разных возрастов: начиная с детского сада и заканчивая студентами колледжа и даже вузов. Основной поток составляют подростки от 12 до 17 лет.

Самая частая проблема, с которой обращаются к психологу, - взаимоотношения между родителями и ребенком.

"Это не говорит о том, что родители плохие. Нет. Это говорит о том, что родителям нужно помогать. Родителей надо учить, родителей надо поддержать. Родителям надо подсказать, как правильно понимать своего ребёнка. Родителю точно так же нужно учиться быть родителем. У нас нет школ для родителей, как за рубежом. У нас нет привычки у родителей ходить учиться быть родителем. Понимать, слушать, чувствовать своего ребёнка – это сегодня не такая лёгкая задача", - сказала Капанова.

На втором месте проблемы личностного характера.

"Дети приходят, говорят, что они социофобы, то есть не могут коммуницировать в подростковой среде. Они находят себе в социальной сети виртуальных друзей. И не всегда эти социальные сети, виртуальные друзья дают им правильные советы. Не всегда они их направляют по правильному пути. Иногда это опасные группы. Иногда в этих группах сидят взрослые люди. Не всегда со здоровой психикой", - говорит психолог.

Она отмечает, что ребёнок не виноват, что оказался в этом виртуальном мире. Значит, взрослые вовремя не увидели, не поддержали, не направили ребёнка. Здесь речь идёт о всех взрослых: родителях, учителях, педагогах.

"То есть, кто угодно, но главное, чтобы ребёнок не остался в стороне. Дитя надо вести. А мы сегодня отпустили наших детей. Отпустили в том плане, что заняты материальным благом, в погоне за тем, чтобы у ребёнка всё было", - сказала психолог Капанова.

Она рекомендует не бояться просить помощи, обращаться за ней к специалистам.

"Если дети переживают сложный период – развод родителей, адаптацию в новом месте, закрывается, незамедлительно обращаетесь за помощью специалистов, психологов и не стесняйтесь просить помощь. Психолог – это друг и адвокат каждого ребёнка в школе. Специалист-психолог сегодня это тот специалист, который может помочь ребенку", - сказал она.

Другое время – другие ценности

Психолог ответила на вопрос, почему в Казахстане в последнее время среди детей участились случаи буллинга, суицидов, насилия.

"Сказать, что это только происходит в Казахстане, это неправильно. Наверное, среди современных подростков и детей стало модным это демонстрировать. Я не думаю, что в нашем детстве не было таких детей. Агрессивные, немного не сдержанные, не умеющие контролировать свои эмоции дети были всегда. Но в наше время ценности были другие. Мы были пионерами и для нас первостепенными были честность, совесть, порядочность, нравственность", - сказала Гульмира Капанова.

Сегодня, по её словам, дети не стали менее нравственными. Однако у них поменялись ценности.

"Мы, допустим, читали со сцены стихи, стремились участвовать в конкурсах, олимпиадах, радовались тем медалям, которые мы получали. Сегодня, чтобы ребенку доказать, что он лучше других и показать свои лучшие качества, нужно просто в социальной сети сделать себя более знаменитым, более интересным и набрать больше лайков. То есть другие эталоны у них сейчас", - сказала психолог.

Это в свою очередь, по её словам, приводит к тому, что ребенок не реализует свой потенциал. Этот потенциал затем выливается в агрессию, враньё, воровство, буллинг и так далее.

Решить эту проблему нельзя лишь усилиями школьного психолога и директора школы.

"Ни один человек не должен оставаться в стороне. К примеру, я иду по улице, вижу, на остановке сидит ребенок и плачет. Я подойду к нему. Я вижу, как люди проходят мимо. Почему люди проходят? Если я иду и вижу, что на соседнем здании, на чердаке бегают дети, я не пройду мимо. Я подойду, поднимусь, отложу все свои дела. Если я даже опаздываю на работу, я предупрежу, что там есть дети, которые сейчас находятся в опасности. Каждый гражданин, каждый человек должен не оставаться в стороне. У нас, как правило, равнодушные все", - поделилась своими наблюдениями специалист.

Родителям важно понять, что с их стороны делалось неправильно.

"Главное - правильно понять, что я, как мама, как папа, делаю не так? Почему мой ребёнок не захотел жить? Что произошло? Мы должны уметь анализировать и слушать, слышать, чувствовать, понимать своих детей. Любить ребёнка можно, просто нужно научиться его понимать. Но мы же любим хороших, послушных, отличников. Надо учиться принимать своих детей такими, какие они есть, непослушными, хулиганистыми, где-то немного шаловливыми. Вот она миссия родителей - быть педагогом, ведущим дитя", - прокомментировала психолог.

Если родители не могут самостоятельно найти ответы на эти вопросы, то нужно обратиться к специалистам. Психолог советует не бояться просить помощи. Чем больше общество будет прибегать к помощи специалистов, тем меньше в нём будет проблем.