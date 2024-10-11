В Чехии запретили хоронить людей в гробах
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
153Фото: musei-smerti.ru
В чешском городе Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN Prima News.
Такое решение местные власти приняли из-за желания повысить безопасность при организации похоронных мероприятий. Дело в том, что на территории города резко повысился уровень грунтовых вод. По этой причине было введено новое правило - захоронение возможно только в урне с прахом.
Однако жители Ждяр-над-Сазавоу выступили решительно против таких мер. Многие вышли на митинги. Некоторые из протестующих намерены эксгумировать тела родных и перенести их на другие кладбища.
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