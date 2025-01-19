Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о завершении работы над большой языковой моделью o3-mini, которая будет запущена в ближайшие пару недель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

"Выражаем благодарность внешним исследователям по безопасности, которые провели тестирование o3-mini. Сейчас мы завершили работу над версией и начинаем процесс выпуска, планируем выпустить её примерно через пару недель", — заявил Альтман на своей странице в социальной сети X.

Он также отметил, что компания учла пожелания пользователей и планирует выпустить интерфейс прикладного программирования (API) и ChatGPT одновременно.

OpenAI представила большие языковые модели нового поколения o3 и o3-mini в декабре 2024 года. Они обладают продвинутыми способностями к рассуждению и значительно превосходят по производительности и возможностям модель o1, представленную в сентябре прошлого года.

Ожидается, что модель o3-mini будет запущена к концу января 2025 года, после чего за ней последует o3. Будет ли o3-mini доступна пользователям бесплатного тарифа, пока не уточняется.