Родители учеников казахского отделения частной школы Алматы обеспокоены качеством питания. По их словам, дети уже вторую неделю находят червей в тарелках, а жалобы на столовую звучат не первый год, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях появились сообщения, что раньше в школьной столовой подавали недоваренную курицу и хлеб с плесенью. Несмотря на обещания директора решить проблему, качество еды только ухудшается.

"Мы ежемесячно оплачиваем по 67 000 тенге за питание каждого ребенка, но почему не меняют поставщика – остается загадкой", – заявляют родители.

Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) обещала провести проверку, но, как утверждают родители, этого не произошло.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что официальных жалоб на питание в частной школе не поступало. Однако для проверки необходимо подать обращение через платформу "e-Otinish".

Родители намерены добиться реакции от контролирующих органов и улучшения качества питания в школе.