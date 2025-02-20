  • 20 Февраля, 12:28
  • BAIGENEWS

В частной школе Алматы дети находят червей в еде

Родители возмущены качеством питания.

Сегодня, 11:44
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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Фото: pixabay.com

Родители учеников казахского отделения частной школы Алматы обеспокоены качеством питания. По их словам, дети уже вторую неделю находят червей в тарелках, а жалобы на столовую звучат не первый год, передаёт BaigeNews.kz.  

В соцсетях появились сообщения, что раньше в школьной столовой подавали недоваренную курицу и хлеб с плесенью. Несмотря на обещания директора решить проблему, качество еды только ухудшается.

"Мы ежемесячно оплачиваем по 67 000 тенге за питание каждого ребенка, но почему не меняют поставщика – остается загадкой", – заявляют родители.

Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) обещала провести проверку, но, как утверждают родители, этого не произошло.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что официальных жалоб на питание в частной школе не поступало. Однако для проверки необходимо подать обращение через платформу "e-Otinish".

Родители намерены добиться реакции от контролирующих органов и улучшения качества питания в школе.

 
 
 
 
 
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Публикация от Акимат ALMATY PRESS (@almaty__press)

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