В частном секторе Астаны потушили крупный пожар

Фото: ДЧС Астаны

В столице загорелся частный дом, огонь перекинулся на крышу общежития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Астаны.

13 мая в 16:30 на пульт "101" поступила информация о том, что горит частный дом.

"По прибытию огнеборцев установлено, что по адресу Кордай, 60 горит хозпостройка с переходом в частный дом и кровлю двухэтажного общежития. Незамедлительно огнеборцы приступили к тушению возгорания, на месте был создан оперативный штаб пожаротушения. Силами пожарных пожар на общей площади 200 кв.м. в 17.27ч был локализован и в 17.48ч ликвидирован", — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы подразделения по повышенному номеру вызова. Огонь ликвидировал 51 человек и 11 единиц техники столичного ДЧС. Жертв и пострадавших нет.