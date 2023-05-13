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В частном секторе Астаны потушили крупный пожар
В столице загорелся частный дом, огонь перекинулся на крышу общежития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Астаны.
13 мая в 16:30 на пульт "101" поступила информация о том, что горит частный дом.
"По прибытию огнеборцев установлено, что по адресу Кордай, 60 горит хозпостройка с переходом в частный дом и кровлю двухэтажного общежития. Незамедлительно огнеборцы приступили к тушению возгорания, на месте был создан оперативный штаб пожаротушения. Силами пожарных пожар на общей площади 200 кв.м. в 17.27ч был локализован и в 17.48ч ликвидирован", — сообщили в ведомстве.
В тушении пожара были задействованы подразделения по повышенному номеру вызова. Огонь ликвидировал 51 человек и 11 единиц техники столичного ДЧС. Жертв и пострадавших нет.
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