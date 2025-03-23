В субботу во многих странах мира прошла ежегодная экологическая акция "Час Земли", организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Главная цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам изменения климата и экологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В поддержку инициативы на один час отключили освещение десятки знаковых достопримечательностей. В их числе – Триумфальная арка в Париже, площадь Святого Петра в Ватикане, колесо обозрения "Лондонский глаз", а также знаменитый небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Акция проводится с 2007 года и объединяет сотни миллионов людей по всему миру. Традиционно в предпоследнюю субботу марта участники выключают свет с 20:30 до 21:30 по местному времени. Организаторы подчеркивают, что "Час Земли" носит символический характер, напоминая о важности ответственного отношения к природе.

Напомним, к "Часу Земли" присоединилась и Астана, где более 50 зданий и объектов на час выключили освещение.