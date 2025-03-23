В "Часе Земли" приняли участие миллионы людей по всему миру
Главная цель ежегодного мероприятия - привлечение внимания к экологическим проблемам, таким как изменение климата.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В субботу во многих странах мира прошла ежегодная экологическая акция "Час Земли", организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Главная цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам изменения климата и экологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
В поддержку инициативы на один час отключили освещение десятки знаковых достопримечательностей. В их числе – Триумфальная арка в Париже, площадь Святого Петра в Ватикане, колесо обозрения "Лондонский глаз", а также знаменитый небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
Акция проводится с 2007 года и объединяет сотни миллионов людей по всему миру. Традиционно в предпоследнюю субботу марта участники выключают свет с 20:30 до 21:30 по местному времени. Организаторы подчеркивают, что "Час Земли" носит символический характер, напоминая о важности ответственного отношения к природе.
Напомним, к "Часу Земли" присоединилась и Астана, где более 50 зданий и объектов на час выключили освещение.
Самое читаемое
- Скончался совладелец ERG и Евразийского банка Александр Машкевич
- Казахстан снова попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря национальной одежде
- ООН призвала Венгрию отменить запрет на гей-парад в Будапеште
- Офицер МВД неожиданно задержал закладчика в Астане
- Шествие матерей в кимешеках в Кокшетау вошло в Книгу рекордов Казахстана