В бывшем особняке Кайрата Сатыбалды разместили коррекционный кабинет для детей

Особняк осуждённого после январских событий бизнесмена Кайрата Сатыбалды стоимостью пять миллиардов тенге в Астане передали столичному управлению образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

На стадии досудебного расследования Сатыбалды добровольно передал этот объект в доход государства.

В здании разместили кабинет психолого-педагогической коррекции и психолого-медико-педагогическую комиссию. Здесь дети проходят диагностику и в случае необходимости проходят реабилитацию.

На территории особняка (улица Кошек батыра, 7) расположены три коттеджа общей площадью 1183 квадратных метра, футбольное поле и бассейн, земельный участок площадью свыше одного гектара. Объект полностью адаптировали для центра. Там установили детские площадки, а комнаты дома оборудовали под кабинеты.

"Ранее мы располагались в школах, в небольших помещениях. Благодаря государственной поддержке нам предоставили новое здание, за что мы очень благодарны. Теперь дети могут не только заниматься, но и прогуливаться по территории. Мы уже работаем полгода, и сейчас наши услуги получают 600–700 детей", – рассказала руководитель кабинета психолого-педагогической коррекции №1 акимата Астаны Гульмира Кемел.

Ранее Генпрокуратура сообщила, какие незаконно приобретённые активы Кайрата Сатыбалды возвращены государству. За 2,5 года он вернул государству активы на сумму 783 млрд тенге.

16 августа суд удовлетворил ходатайство Кайрата Сатыбалды о смягчении наказания. Отбыв 1/3 срока, он выйдет на свободу по УДО.