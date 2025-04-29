В Бурабайском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух братьев, устроивших драку с полицейским прямо во время патрулирования, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент произошёл после того, как инспектор остановил автомобиль одного из подсудимых и потребовал документы.

Водитель, как выяснилось позже - лишённый прав, попытался ввести сотрудника полиции в заблуждение, назвав чужое имя. Когда выяснилось, что он управляет машиной незаконно, полицейский начал оформлять протокол. Вместо сотрудничества мужчина вызвал на место своего брата, и оба потребовали "решить вопрос на месте".

Получив отказ, братья перешли к агрессии - нанесли удары полицейскому в лицо и скрылись. Медицинская экспертиза зафиксировала у инспектора сотрясение мозга и лёгкий вред здоровью.

Суд признал мужчин виновными по статье 380 ч.4 п.3 УК РК - применение насилия группой лиц в отношении представителя власти. Приговором каждого из них осудили к ограничению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с пробационным контролем. При вынесении наказания суд учёл раскаяние, наличие малолетних детей и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приговор пока не вступил в законную силу.