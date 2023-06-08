Лента новостей

кадр из видео Сегодня, 08:55
196
Сегодня, 08:55
196
Фото: кадр из видео

В Бухтарминском водохранилище обнаружили нефтяное пятно

Как сообщает YK-news.kz, пятно образовалось вблизи одной из баз отдыха, передаёт BaigeNews.kz.

По данным сотрудников департамента экологии, предположительно произошёл сброс ГСМ от водного транспорта. На место происшествия выехали инспекторы и специалисты лаборатории департамента для оценки ситуации и отбора проб воды.

"Одновременно сообщаем, что в отделы полиции Уланского района и района Алтай направлены запросы о проведении оперативно-следственных мероприятии по выявлению судна, с которого мог произойти сброс ГСМ", — добавили в департаменте.

Видео: yk-news.kz
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:55
196
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх