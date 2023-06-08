В Бухтарминском водохранилище обнаружили нефтяное пятно

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Как сообщает YK-news.kz, пятно образовалось вблизи одной из баз отдыха, передаёт BaigeNews.kz.

По данным сотрудников департамента экологии, предположительно произошёл сброс ГСМ от водного транспорта. На место происшествия выехали инспекторы и специалисты лаборатории департамента для оценки ситуации и отбора проб воды.