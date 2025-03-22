Британский спортивный обозреватель Фил Бланш прокомментировал предстоящий матч сборной Казахстана против Уэльса в отборочном турнире ЧМ-2026, а также высказался о будущем форварда "Кайрата", казахстанского вундеркинда Дастана Сатпаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

По словам эксперта, сборная Уэльса сейчас находится в отличной форме и показывает лучший старт за последние годы под руководством Крейга Беллами.

"Уэльс выиграл шесть последних матчей. Это лучший старт среди тренеров национальной команды за долгие годы. Мы надеемся начать отборочную кампанию с победы над Казахстаном, что придаст нашей сборной больше уверенности. Но мы понимаем, что это будет непростая игра, ведь Казахстан обыграл Северную Ирландию дважды, а также победил Данию на своём поле", – отметил Бланш.

Особое внимание эксперт уделил 16-летнему нападающему Дастану Сатпаеву, который уже привлёк внимание за пределами Казахстана.

"Мы знаем об этом игроке. Он демонстрирует высокий потенциал для роста, даже в таком юном возрасте. Но сыграет ли он против Уэльса, пока неизвестно", – добавил обозреватель.

Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб "Челси" объявил о подписании контракта с 16-летним талантом Дастаном Сатпаевым. Этот трансфер стал рекордным для чемпионата Казахстана, так как "Кайрат" получит за игрока 4,3 миллиона евро. СМИ писали, что зарплата Дастана составит около 14 тысяч фунтов в месяц, из которых 12 тысяч будут переводиться на родительский счет и станут доступны только после достижения им 22 лет.

Недавно Дастан провёл дебютный матч за национальную команду в игре против Кюрасао и установил новый рекорд, став самым молодым дебютантом в истории национальной команды.

Напомним, матч между сборными Казахстана и Уэльса состоится в ночь с 22 на 23 марта в Кардиффе. Между тем, в Уэльсе оценили шансы сборной Казахстана по футболу в отборе ЧМ-2026.