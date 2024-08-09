В Бразилии разбился самолет, на борту было 62 человека
Сегодня, 23:05
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Сегодня, 23:05Сегодня, 23:05
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Недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей Би-би-си.
По заявлению авиакомпании Voepass, выпонявшей рейс, на борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека.
Авиакомпания сообщила, что ей пока ничего неизвестно о судьбе пассажиров и членов экипажа.
Самолёт упал в сельской местности Виньедо. Он летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс, сообщают бразильские СМИ.
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