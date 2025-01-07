Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение близ Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом бразильскому порталу G1 сообщили источники в ведомстве.

"[Завершены] извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев", - сказали они. При этом, отметила газета O Globo, ведомство уже отправило соответствующую информацию властям Казахстана.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В Актау для расследования прибыли 17 международных экспертов. Было принято решение отправить чёрные ящики с разбившегося самолёта в Бразилию - страну производителя воздушного судна Embraer.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства наградил казахстанцев, участвовавших в спасении пассажиров разбившегося самолёта.

В Азербайджане звания Национальных героев страны посмертно присвоены погибшим пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокуме Алиевой. Выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли отметили орденом "Рашадат" 1-й степени.

В недавнем интервью азербайджанскому телевидению лидер страны выразил благодарность Казахстану за спасение пострадавших в авиакатастрофе.