В Бразилии 23 человека погибли в ДТП с автобусом
В ДТП в лесной зоне в Бразилии погибли 23 пассажира туристического автобуса.
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По предварительным данным, в салоне транспорта находилось около 50 пассажиров, 22 из которых погибли на месте. Одна из пассажирок скончалась в больнице. Уточняется, что она была беременна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой UOL.
Автобус с туристами направлялся в мемориальный парк Киломбо-дус-Палмарис, где в XVII веке существовало государство темнокожих беглых рабов. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.
На место аварии были направлены 29 спасателей наземной и авиационной бригады, спасательные машины и медицинский вертолет.
"В этот момент безмерной скорби правительство Алагоаса объявляет официальный трехдневный траур в знак уважения к погибшим и выражает свою полную солидарность с семьями и друзьями пострадавших", — прокомментировал ситуацию губернатор Алагоаса Паулу Дантас.