В Бразилии 23 человека погибли в ДТП с автобусом

По предварительным данным, в салоне транспорта находилось около 50 пассажиров, 22 из которых погибли на месте. Одна из пассажирок скончалась в больнице. Уточняется, что она была беременна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой UOL.

Автобус с туристами направлялся в мемориальный парк Киломбо-дус-Палмарис, где в XVII веке существовало государство темнокожих беглых рабов. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.

На место аварии были направлены 29 спасателей наземной и авиационной бригады, спасательные машины и медицинский вертолет.