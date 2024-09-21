В Боровом задержаны браконьеры с уловом на 9 млн тенге

Браконьеры с 640 килограммами рыбы задержаны на озере Жукей в Боровом, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба ГНПП "Бурабай", их задержали ночью 19 сентября. Жители столицы производили незаконный вылов рыбы с использованием сетей на особо охраняемой природной территории Темноборского лесничества.

"К моменту инспекторского рейда браконьеры успели выловить 464 рыбы общем весом 640,3 кг, в том числе 439 штук карпа общим весом 631,6 кг и 25 карасей весом 8,7 кг. Это самый крупный случай рыбного браконьерства, зафиксированный на территории нацпарка "Бурабай" за последние пять лет. Сумма ущерба составила 9 132 827 тенге. Все материалы по данному правонарушению переданы в отдел полиции района Биржан сал для дальнейшего разбирательства", – указывается в сообщении.

Фото: ГНПП "Бурабай"

Отмечается, что из восьми фактов незаконной добычи рыбы, зафиксированных в этом году на озёрах нацпарка, пять имели место именно на озере Жукей. Все нарушители привлечены к уголовной ответственности. Общий ущерб от браконьерства до этого факта составлял 2,5 миллиона тенге.

Для защиты водоёмов и сохранения ихтиофауны дирекция нацпарка "Бурабай" начала устанавливать на берегах озерумные системы видеонаблюдения Smart National Park Burabay. Первым под неусыпную защиту "электронного ока" попадёт именно озеро Жукей. Здесь камеры появятся до конца текущего года, что позволит эффективно контролировать ситуацию на водоёме и оперативно пресекать случаи браконьерства.