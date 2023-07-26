В Боровом спасли женщину из Туркестанской области

Фото: BaigeNews.kz

Пострадавшую в горах в Боровом жительницу Туркестанской области спасли сотрудники ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня во время спуска со смотровой площадки горы Кокше женщина 1973 года рождения из Туркестанской области подскользнулась и подвернула ногу. На место происшествия по вызову незамедлительно выехали спасатели спасательного отряда №7 посёлка Бурабай. Сотрудники спустили пострадавшую с высоты 600 метров и передали бригаде скорой медицинской помощи", — сообщили в ДЧС Акмолинской области.

ДЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения элементарной экипировки и правил безопасности в горах.