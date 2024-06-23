В Боровом спасатели помогли пострадавшему в горах мужчине
Сегодня, 04:15
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Сегодня, 04:15Сегодня, 04:15
109Фото: dchsakmol/telegram
В Боровом спасатели пришли на помощь мужчине, который получил травму в горах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Во время спуска с горы "Кокшетау" мужчина 1986 года рождения повредил ногу. Рядом с пострадавшим находился его друг.
"К счастью для гостей из города Кокшетау на место происшествия незамедлительно выехали спасатели оперативно-спасательного отделения № 7 поселка Бурабай. Спасатели оказали первую медицинскую помощь и спустили пострадавшего с высоты 900 метров, после чего передали карете скорой помощи", — рассказали в ДЧС.
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