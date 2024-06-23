В Боровом спасатели помогли пострадавшему в горах мужчине

В Боровом спасатели пришли на помощь мужчине, который получил травму в горах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Во время спуска с горы "Кокшетау" мужчина 1986 года рождения повредил ногу. Рядом с пострадавшим находился его друг.