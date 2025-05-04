В Казахстане продолжается активная борьба с саранчовыми вредителями. По данным Комитета государственной инспекции в АПК, в 2024 году защитные мероприятия охватили 3,1 млн гектаров, что превысило первоначальный прогноз заражения — 2,5 млн га, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Для обработки применялись 423 единицы опрыскивающей техники.

"Принятые меры позволили предотвратить повреждение сельхозугодий и сдержать распространение вредителей на сопредельные регионы. За счёт экономии средств бюджета в размере 694 млн тенге были приобретены 7 дронов для мониторинга и 46 агродронов для химической обработки, а также 68 автотранспортных средств", — сообщили в ведомстве.

Особо отмечена эффективность дронов в Туркестанской и Жамбылской областях, где они использовались для точечного выявления очагов заражения. В этих же регионах агродроны уже обработали свыше тысячи гектаров. По данным специалистов, применение беспилотных технологий позволяет проводить обработку быстро и с высокой точностью.

Агродроны будут использоваться в 11 регионах, включая Акмолинскую, Алматинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую области, а также области Абай и Жетысу.