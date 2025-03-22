В борьбе с паводками в ВКО помогают военнослужащие
Ведутся усиленная очистка и вывоз снега.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области продолжаются активные противопаводковые работы. В районе Алтай, где этой зимой выпало особенно много осадков, ведётся усиленная очистка и вывоз снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В труднодоступных местах к работе подключены военнослужащие воинской части 68303 МЧС РК.
"На сегодняшний день бойцы очистили девять водопропускных сооружений, а также расчистили 2380 метров арыков в городе Алтай, посёлке Зубовск и селе Тургусун, обеспечив беспрепятственный проход талых вод", — говорится в сообщении.
Помимо этого, совместно с волонтёрами и сотрудниками управления по ЧС района, спасатели проводят инструктажи для населения, разъясняя правила безопасности в паводковый период. Работа по предотвращению подтоплений продолжается.
Самое читаемое
- В Китае четырёх канадцев казнили за преступления с наркотиками
- Елена Рыбакина потерпела фиаско на турнире в США
- Пресс-секретарь Президента напомнил о жизненном принципе Касым-Жомарта Токаева
- Квартиру и авто подарили в честь Наурыза именитым спортсменам в СКО
- Как Казахстан превратился в "налоговый офшор" или почему важно провести налоговую реформу?