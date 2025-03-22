В Восточно-Казахстанской области продолжаются активные противопаводковые работы. В районе Алтай, где этой зимой выпало особенно много осадков, ведётся усиленная очистка и вывоз снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В труднодоступных местах к работе подключены военнослужащие воинской части 68303 МЧС РК.

"На сегодняшний день бойцы очистили девять водопропускных сооружений, а также расчистили 2380 метров арыков в городе Алтай, посёлке Зубовск и селе Тургусун, обеспечив беспрепятственный проход талых вод", — говорится в сообщении.

Помимо этого, совместно с волонтёрами и сотрудниками управления по ЧС района, спасатели проводят инструктажи для населения, разъясняя правила безопасности в паводковый период. Работа по предотвращению подтоплений продолжается.