По прогнозам "Казгидромета", 3 февраля ночью на севере и в центре страны ожидается небольшой снег. На востоке также прогнозируют снег, на западе и севере — дождь со снегом. Лишь на юге республики синоптики обещают погоду без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По Казахстану ожидается туман, на севере, западе страны – гололёд, на севере, юге-востоке, в центре – низовая метель, юго-востоке, в центре – усиление ветра.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

В Астане ночью и утром прогнозируют небольшой снег, туман и гололёд.

Днём на западе, севере, востоке области Улытау ожидается низовая метель. На севере, востоке области временами туман. Ветер восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается небольшой снег. На западе, севере, востоке области временами туман. В Караганде ожидается временами туман.

На западе Мангистауской области ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь). На западе, северо-востоке, в центре области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь).

На севере, востоке Актюбинской области сохранятся небольшие осадки (снег, дождь), гололед, туман. В Актобе ночью и утром сохранится туман.

На западе, востоке Атырауской области ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), гололёд. Ночью и утром на западе, юге, востоке области туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ночью на юго-востоке области сильный мороз 25 градусов. В Алматы и Конаеве ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер восточный утром и днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный днем порывы 15 м/с.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (снег, дождь). На западе, юге, востоке области ожидаются низовая метель, туман, гололед.

Ночью на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), днем на западе, севере области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидаются гололед, туман. В Уральск днем ожидаются осадки (дождь, снег). Ожидаются гололед, туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Тараз временами ожидается туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестан ночью и утром ожидается туман.

На востоке, в центре Костанайской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, юге области туман.

Ночью в Павлодарской области ожидается небольшой снег, низовая метель, гололёд, днем на севере, востоке области небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман. В Павлодаре ночью ожидается небольшой снег, низовая метель, гололёд.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель. Днём в Аягозском районе низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный днем в Аягозском районе порывы 15-20 м/с.