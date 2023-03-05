- В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение 19:59 101
- Коллекцию из ста пожарных машин собрал огнеборец из СКО 19:33 146
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 18:57 342
- Предвыборный штаб "Ак жол" провёл встречу с жителями Косшы 18:17 270
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 17:55 367
- "Акжоловцы" посетили овощехранилище и завод в Костанайской области 17:24 341
- Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC 16:19 577
- ЧП с поездом "Бишкек — Самара": пассажирам организовали горячее питание 15:33 451
- Павлодарцы будут отмечать Наурыз 10 дней 15:16 460
- Отцы-одиночки Казахстана рассказали, как не "сломаться" 14:55 528
- ЧП с пассажирским поездом в Актюбинской области расследует полиция 14:41 424
- Новые школы, перинатальный центр и общежития построят в Костанайской области 14:25 480
- Подростки перевернулись на внедорожнике: школьница погибла в Актюбинской области 13:57 500
- Поезд с 200 пассажирами сошёл с рельсов в Актюбинской области 13:42 805
- Бизнес "Непьющего сапожника" без ноги стал популярен в Темиртау 13:12 459
- Ербол Хамитов взял серебро финального этапа Кубка мира по пара биатлону 12:53 432
- Члены штаба партии "Ак жол" встретились с трудовыми коллективами Костаная 12:27 572
- "Ты следующий": Шавкат Рахмонов выбрал соперника после победы на UFC 11:44 684
- Массовые отравления школьниц расследуют в Иране 11:19 525
- Шавкат Рахмонов досрочно выиграл топовый поединок в UFC 10:43 669
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане втрое снизилась к воскресенью 10:22 493
- Альпинисты совершат восхождение в память о погибших от землетрясений в Турции 09:47 444
- Более 600 кубометров мусора вывезли из рек и арыков во время учений в Алматы 09:26 503
- Как отметят 8 марта в Астане 08:48 675
- Алматинцев снова предупредили о возможном ухудшении качества воздуха 08:17 969
- Кто восстановит балюстраду на набережной Актау 07:59 513
- Школьный автобус с 40 детьми сорвался в обрыв во французских Альпах 07:35 824
- Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов Западно-Казахстанской области 06:00 599
- Возведенную 11-этажку могут снести в Актау 05:36 894
- 24 человека оказались в снежном плену на трассе в Костанайской области 04:29 539
- Президент Туркменистана подписал распоряжение о денежных выплатах женщинам к 8 марта 03:37 932
- Рабочий получил смертельную травму на нефтезаводе Атырау 02:18 825
- Проблемы с подачей тепла и горячей воды наблюдаются в Экибастузе 01:52 2318
- Пенсионера из Костанайской области избили и вымогали деньги 00:33 801
- Риддер из-за непогоды остался без света 04.03.2023 645
- Робот-собака раздела модель на неделе моды в Париже 04.03.2023 598
- Двухлетний ребёнок утонул в Туркестанской области 04.03.2023 663
- Шавкат Рахмонов столкнулся с проблемой перед топовым боем в UFC 04.03.2023 962
- Штормовая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана 04.03.2023 876
- В Казахстане зарегистрировано более 12 миллионов избирателей 04.03.2023 580
- Чего нельзя делать во время предвыборной кампании, объяснили в бюро ОБСЕ 04.03.2023 742
- Как представлены женщины на выборах в Казахстане, рассказали в бюро ОБСЕ 04.03.2023 789
- Деревья, образование и строительство: о чём говорят на встречах с избирателями 04.03.2023 595
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 717
- Четыре иностранца погибли в ДТП с КамАЗом в Актюбинской области 04.03.2023 654
- Программу "Армия глазами мам" хотят внедрить в Алматы 04.03.2023 785
- Анна Данилина выиграла турнир BeeTV 40 Women's в Астане 04.03.2023 802
- Нариман Курбанов взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 04.03.2023 653
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 604
- "Думала, что это розыгрыш" — студентка из Кызылорды получила подарок от Токаева 04.03.2023 2895
- Развивать инновации в Назарбаев Университете поручил Смаилов 04.03.2023 679
- "Вселенная Димаша" появилась на мексиканском радио 04.03.2023 686
- Массовые увольнения врачей в Кокшетау: что происходит в детской больнице 04.03.2023 13056
- Жительницы Актау 8 марта смогут бесплатно ездить в общественном транспорте 04.03.2023 673
- Нурлан Уранхаев встретился с российскими бизнесменами в Москве 04.03.2023 702
- Более 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Казахстан 04.03.2023 749
- Власти Украины выдали Казахстану подозреваемую в руководстве финпирамидой 04.03.2023 689
- Самолёты из Астаны и Алматы в Ташкент будут летать гораздо чаще 04.03.2023 845
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 2416
- ДТП с автовозом: иностранец погиб на трассе в Актюбинской области 04.03.2023 1174
- Вид из космоса: уровень Аральского моря поднялся почти на полметра 04.03.2023 1213
- Улучшился суверенный кредитный рейтинг Казахстана 04.03.2023 611
- WBA приняла решение о будущем Головкина 04.03.2023 830
- Более 200 машин сопровождают дорожники по трассе в Усть-Каменогорск 04.03.2023 693
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу пообещали в Алматы 04.03.2023 817
- Назван лучший смартфон в мире 04.03.2023 823
- Массовую драку устроили школьники в Алматы 04.03.2023 4218
- Казахстанец узнал о тайном браке cвоей супруги и подал иск 04.03.2023 1454
- Жители пригорода Актобе жалуются на взрывы, которые разрушают их дома 04.03.2023 738
- На 25-й день после землетрясений в Турции под завалами нашли живую собаку 04.03.2023 1245
- Пьяный дебошир угрожал ножом прохожим в Рудном 04.03.2023 769
- Закрыта трасса Астана - Щучинск 04.03.2023 1200
- Экс-глава ЦОНа осуждён за мошенническую схему легализации российских авто 04.03.2023 970
- Восемь миллионов звонков от мошенников заблокировали в РК с начала года 03.03.2023 983
- Задержаны сотрудники индийской фармкомпании, от препарата которой скончались дети в Узбекистане 03.03.2023 839
- Сколько потенциальных банкротов проживают в Астане 03.03.2023 954
- Куат Хамитов объявил дату следующего боя и назвал имя соперника 03.03.2023 843
- Трассы закрыты в девяти областях Казахстана 03.03.2023 915
- Как столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 03.03.2023 994
- Курс доллара падает в Казахстане 03.03.2023 944
В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков "Казгидрромета", на большей части территории Казахстана ожидаются дождь, снег, усиление ветра, на севере, востоке, в центре республики — с низовой метелью. На юге страны — гроза. По республике ожидаются туман и гололёд, передаёт BaigeNews.kz.
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны и столице.
В Астане днём 6 марта ожидается гололёд. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки, днём в горах Туркестанской области — сильный дождь.
На юге, в центре, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юге, востоке, в центре, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду.
На западе, юге, в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау 6 марта ночью и утром туман.
6 марта днём на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд. Ночью на западе, востоке области, днем на западе, севере, востоке области низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололёд, туман.
6 марта в Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки, на севере, востоке области сильные, днём на севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, ночью порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днём 0-5 градусов, на юге области 8 градусов тепла. В Усть-Каменогорске ночью и утром 6 марта ожидаются осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица.
На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на горных перевалах, днём на юге, в горных, предгорных районах области 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте 6 марта днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днём порывы 15-20 метров в секунду.
6 марта на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гололёд, низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе 6 марта ожидается гололёд. Ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.
На севере, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20 порывы 25 метров в секунду. В Костанае ночью и утром ожидается низовая метель. Гололёд. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днём на севере, западе, юге области ожидается гололёд. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на большей части области порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается гололёд. Ветер юго-западный 15-20, днём порывы 25 метров в секунду.
6 марта днём на западе, юге, востоке Улытауской области ожидается гололёд. Ночью и утром на востоке, в центре области ожидается туман. В Жезказгане днём гололёд, ночью и утром туман.
Днём 6 марта на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
-
Trend news
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 18:57 279
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 715
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 603
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 2399
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 900
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 2501
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 1774
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 3909
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 8175
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1275
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1499
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 32038
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1249
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1314
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1980
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1511
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4650
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2200
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1897
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5543
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2579
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1781
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1890
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12082
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1956
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10999
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14801
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2062
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3290
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1433
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7208
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16467
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24892
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3445
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2238
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3773
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2129
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2399
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42277
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1977
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3584
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5586
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11132
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3175
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27313
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3704
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4049
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2335
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5109
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38843
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3421
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2217
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3388
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3479
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19808
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3826
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8473
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37982
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3243
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3461
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14454
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8617
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4669
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3134
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 121067
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4333
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3812
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5139
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 3021
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8238
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9978
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7255
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3905
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 14181
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 59214
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3992
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3931
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 6017
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 3158
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3935
-
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1061
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 986
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1147
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1016
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2002
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1902
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1954
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2567
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2362
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1961
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2014
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2542
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2004
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2438
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2618
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2904
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3040
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2383
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2531
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2567
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2867
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2738
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3388
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3100
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3062
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2718
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2874
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3157
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3401
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3701
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3629
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3486
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3712
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4068
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3532
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3688
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3365
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3196
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3461
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3534
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3649
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3869
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3926
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3357
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5107
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3661
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3991
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3673
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3811
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3922
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3753
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3648
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3392
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3824
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3803
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3711
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3784
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4345
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3784
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3946
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3605
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4553
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4122
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5620
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4226
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4408
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5262
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4576
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4850
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4663
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 5094
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5224
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4925
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 5080
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4807
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4699
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 5115
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 5057
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4803
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 5162