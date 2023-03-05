В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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По прогнозам синоптиков "Казгидрромета", на большей части территории Казахстана ожидаются дождь, снег, усиление ветра, на севере, востоке, в центре республики — с низовой метелью. На юге страны — гроза. По республике ожидаются туман и гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны и столице.

В Астане днём 6 марта ожидается гололёд. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки, днём в горах Туркестанской области — сильный дождь.

На юге, в центре, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юге, востоке, в центре, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, юге, в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау 6 марта ночью и утром туман.

6 марта днём на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд. Ночью на западе, востоке области, днем на западе, севере, востоке области низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололёд, туман.

6 марта в Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки, на севере, востоке области сильные, днём на севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, ночью порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днём 0-5 градусов, на юге области 8 градусов тепла. В Усть-Каменогорске ночью и утром 6 марта ожидаются осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на горных перевалах, днём на юге, в горных, предгорных районах области 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 6 марта днём ожидается гроза. Ветер юго-западный днём порывы 15-20 метров в секунду.

6 марта на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гололёд, низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе 6 марта ожидается гололёд. Ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20 порывы 25 метров в секунду. В Костанае ночью и утром ожидается низовая метель. Гололёд. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днём на севере, западе, юге области ожидается гололёд. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на большей части области порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается гололёд. Ветер юго-западный 15-20, днём порывы 25 метров в секунду.

6 марта днём на западе, юге, востоке Улытауской области ожидается гололёд. Ночью и утром на востоке, в центре области ожидается туман. В Жезказгане днём гололёд, ночью и утром туман.

Днём 6 марта на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.