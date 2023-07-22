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pixabay.com/ Сегодня, 20:16
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Сегодня, 20:16
172
Фото: pixabay.com/

В большей части Атырау в понедельник не будет света

В понедельник, 24 июля, не будет света в некоторых микрорайонах Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress. 

АО "Атырау Жарык" уведомляет об отключении электроэнерги, для безопасного проведения капитальных работ по нижеследующим адресам на 24 июля. 

10:00-15:00  ул. Кулманова, д.1, 1а, ул. Айтеке-би, д. 57 

10:00-18:00  Геолог, мкр. Жұмыскер, ул. Актау, ул. Жастар 

10:00-17:00  с. Водникова, ул. 1 Мая,  ул. 7, пр. 10, с. Водниково-3 , ул. 8,  Ширина, с. Кокарна, ул. 13, 15, 24, ул. Придорожная,  п-д Темиржол, с. Курилкино, с/о Судоремонтник, с/о Железнодорожник, с/о Мелиаратор, с/о Рыбник, с/о Химик-Атырау, с. Акжайык, ул. Алтынкол, ул. Нуржанова, с. Алмалы, ул. Жастар.

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Сегодня, 20:16
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