В большей части Атырау в понедельник не будет света

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В понедельник, 24 июля, не будет света в некоторых микрорайонах Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

АО "Атырау Жарык" уведомляет об отключении электроэнерги, для безопасного проведения капитальных работ по нижеследующим адресам на 24 июля.

10:00-15:00 ул. Кулманова, д.1, 1а, ул. Айтеке-би, д. 57

10:00-18:00 Геолог, мкр. Жұмыскер, ул. Актау, ул. Жастар

10:00-17:00 с. Водникова, ул. 1 Мая, ул. 7, пр. 10, с. Водниково-3 , ул. 8, Ширина, с. Кокарна, ул. 13, 15, 24, ул. Придорожная, п-д Темиржол, с. Курилкино, с/о Судоремонтник, с/о Железнодорожник, с/о Мелиаратор, с/о Рыбник, с/о Химик-Атырау, с. Акжайык, ул. Алтынкол, ул. Нуржанова, с. Алмалы, ул. Жастар.