В роддоме Жамбылской области произошла трагедия – 25-летняя беременная женщина впала в кому, потеряла ребенка и спустя две недели скончалась. Родные считают, что причиной стали халатность врачей и неверный диагноз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

По словам сестры погибшей Алтынай Ешеналы, женщина чувствовала себя хорошо до госпитализации. Семья уверена, что медики не следили за пациенткой должным образом, поскольку не получили "благодарность".

"Моя сестра себя чувствовала хорошо, ребенок двигался. В больницу ее отправили из поликлиники. Там она ночью упала и потеряла сознание. Мы думаем, гинеколог поставила неверный диагноз, а акушерка не следила за состоянием больных. Наша ошибка, что мы деньги не дали. Поэтому мы думаем, они не смотрели за сестрой. У нас в больнице только так можно получить качественные медицинские услуги", - высказалась родственница.

Официальная версия врачей – у роженицы была серьезная патология. Она находилась на 33-й неделе беременности и скончалась из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Однако родственники заявляют, что состояние женщины резко ухудшилось именно в больнице. По их словам, всё перевернулось в ночь, когда беременную без сознания нашли в туалете роддома. Тогда же она впала в кому и была прооперирована. Ребенок не выжил. А спустя две недели, не приходя в сознание, скончалась и мать.

Сейчас дело расследуется по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей". Виновным грозит до четырех лет лишения свободы. Пока официальных подозреваемых нет, но проводится судебно-медицинская экспертиза и проверка сотрудников больницы.

В полиции заверили, что ведутся необходимые следственные мероприятия. Вопрос о халатности врачей остается открытым, а родственники погибшей требуют справедливости.