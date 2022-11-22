В больнице Астаны медработник продавал гашиш

Медицинского работника, сбывающего наркотические средства в Астане, задержала транспортная полиция, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. При нём обнаружили более 240 граммов гашиша.

"Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции на транспорте МВД РК совместно с подразделениями специального назначения воинской части и Службы государственной охраны РК, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории столицы за сбыт наркотиков в особо-крупном размере задержан медицинский работник городской больницы. При обыске по месту работы в медицинской организации, в личном шкафчике задержанного изъято четыре полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, вес изъятых наркотиков относится к особо-крупным размерам. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 пункта 3 УК РК “Незаконные приобретение, хранение в целях сбыта либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере”. Задержанный водворен в ИВС.