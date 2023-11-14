В больницах сектора Газа из-за отсутствия топлива гибнут пациенты - ХАМАС

ХАМАС утверждает, что в больницах из-за отсутствия топлива гибнут пациенты. Израиль заявляет, что пытался доставить топливо в больницы в Газе, но этому воспрепятствовал ХАМАС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Война между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС идтё вот уже 38-й день. Заместитель министра здравоохранения правительства ХАМАС в секторе Газа сообщил агентству AFP, что все больницы на севере анклава выведены из строя из-за нехватки топлива. По его словам за последние три дня в больнице "Аш-Шифа", крупнейшей в анклаве, умерли семь недоношенных детей. Ещё 27 пациентов скончались в реанимации.

"Весь запас дизельного топлива в муниципалитетах исчерпан. В случае остановки скважин, если мы не получим дизельное топливо, мы столкнёмся с трагедией смерти от жажды. Речь идёт о всём населении сектора Газа, составляющего 2,3 миллиона человек", - сказал глава муниципалитета Рафах Ахмад аль Суфи.

Израиль заявляет, что пытался доставить топливо в больницы в Газе, но этому воспрепятствовал ХАМАС.

В понедельник 13 ноября ЦАХАЛ вновь призвал жителей анклава эвакуироваться на юг. Военные заявили, что проход по шоссе Салах-ад-Дин будет открыт в течение семи часов. Между тем Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что из-за обстрелов ему пришлось отказаться от попытки добраться из Хан-Юниса до больницы Аль-Кудс, чтобы вывезти пациентов.

Между тем, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над Газой. "Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС", - сказал Галант.

Сообщалось, что из сектора Газа эвакуируют часть казахстанцев и членов их семей. В первую группу попали 44 человека. Казахстанцев доставят в Каир. После проверки документов они смогут вылететь на родину.