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В больницах Актау подготовили десятки коек для пострадавших при крушении самолета

На уровне приемного покоя проводится сортировка.

Сегодня, 12:56
АВТОР
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В больницах Актау подготовили десятки коек для пострадавших при крушении самолета Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56
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В 10:58 поступил вызов первой категориии срочности (на борту самолета взорвался балон). Отправлены 22 бригады скорой
помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области. 

Областная многопрофильная больница (далее МОБ) подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек.

"Областная детская больница (далее ОДБ) также подготовила 20 коек и 10 реанимационных коек. На сейчас в МОБ доставлено 14 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 14 доставленных 5-х тяжелые госпитализируют в реанимацию. В ОДБ поступил ребенок 11 лет, проводят обследование на уровне приемного покоя. Также везут еще 1 ребенка 16 лет", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава сообщила, что в Актау вылетают врачи.

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