В 10:58 поступил вызов первой категориии срочности (на борту самолета взорвался балон). Отправлены 22 бригады скорой

помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.

Областная многопрофильная больница (далее МОБ) подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек.

"Областная детская больница (далее ОДБ) также подготовила 20 коек и 10 реанимационных коек. На сейчас в МОБ доставлено 14 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 14 доставленных 5-х тяжелые госпитализируют в реанимацию. В ОДБ поступил ребенок 11 лет, проводят обследование на уровне приемного покоя. Также везут еще 1 ребенка 16 лет", - говорится в сообщении.