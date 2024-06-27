В Боливии заявили о возможной попытке госпереворота

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке военного переворота в стране, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.

Военные заняли площадь перед зданием правительства в фактической столице Боливии Ла-Пасе. Об этом пишет газета El Deber. Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил о возможном госперевороте в стране с участием армии под руководством генерала Хуана Хосе Суниги. По данным местных СМИ, он ранее был отправлен в отставку с поста главкома армии Боливии.

Местные СМИ показали кадры, на которых видно, что на площади находятся вооруженные военные и спецтехника. Также сообщается, что бронемашина въехала на территорию президентского дворца.

Президент страны Луис Арсе призвал вооруженные силы страны чтить демократию. А правительство Боливии призвало международное сообщество поддержать законные власти страны на фоне сообщений о попытке госпереворота.