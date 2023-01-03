В ближайшие 8 лет спрос на наёмных работников в Казахстане составит почти 2 млн человек

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В Казахстане спрос на наёмных работников (включая новый спрос и спрос на замещение) за 2023-2030 годы суммарно составит 1 908 000 человек. Таков прогноз АО "Центр развития трудовых ресурсов" в базовом (наиболее вероятном) сценарии, передаёт BaigeNews.kz.

Пик спроса на наёмный труд в указанном периоде ожидается в 2028 году (261,4 тысячи человек в базовом сценарии). Это частично обусловлено тем, что с 2023 до 2028 год будет приостановлено повышение пенсионного возраста женщин.

В течение 2023-2030 годов наибольшая совокупная потребность в наёмных работниках будет иметь место в сферах образования (395,6 тысячи человек), сельского хозяйства (196,3 тысячи человек) и торговли (193,2 тысячи человек). Высокая потребность сферы образования в кадрах обусловлена наблюдающимся в стране с начала 2000-х годов "бэби-бумом".

В разрезе регионов наибольший совокупный спрос на наёмных работников ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте, где в зависимости от сценария он может составить от 420 до 536 тысяч человек (24-26% от республиканского), в том числе при базовом сценарии 476 тысяч человек. Наименьший спрос будет формироваться в центральных, восточных и северных областях. Налицо проявления продолжающейся урбанизации и концентрации населения в мегаполисах.