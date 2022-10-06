В ближайшее время Токаев представит предвыборную платформу

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В ближайшее время Касым-Жомарт Токаев представит предвыборную платформу, передаёт BaigeNews.kz.

"В ней найдут своё отражение меры по всесторонней трансформации страны, повышению благосостояния граждан. По моему глубокому убеждению, наше государство должно осуществлять сбалансированную, разнонаправленную, конструктивную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение региональной и глобальной безопасности", - сказал президент на форуме коалиции в его поддержку.

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Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и Устава ООН.

"Казахстан будет предпринимать активные усилия для укрепления авторитета ООН как универсальной и безальтернативной международной организации. Мы будем сотрудничать с такими важными организациями как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказал президент.

Он уверен, что именно такая внешняя политика соответствует стратегическим интересам государства.

"Надеюсь, что в этот поворотный момент национальной истории народ Казахстана окажет мне свое доверие в ходе предстоящих выборов. Выборы – это не обыденное мероприятие, а подлинный акт патриотизма и демократии, подтверждающий сопричастность граждан к судьбе Родины. Наша сила - в единстве и единении, в сплоченности и солидарности. Мы разные, но мы единая нация, устремленная в будущее. "Единство в многообразии" - это наша формула силы и созидания", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.