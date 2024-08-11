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В Бишкеке почтили память казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева

Сегодня, 03:05
АВТОР
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culture.akipress.org Сегодня, 03:05
Сегодня, 03:05
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Фото: culture.akipress.org

В Бишкеке состоялась церемония возложения цветов к памятнику Абая Кунанбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на culture.akipress.org.

В мероприятии приняли участие дипломаты, представители казахской диаспоры и кыргызской общественности, а также молодежь и средства массовой информации.

"Казахский и кыргызский народы объединяет чувство гордости за наше общее культурное наследие и духовное единство. Памятник Абаю Кунанбаеву является символом общей истории, братских отношений и взаимного уважения между нашими народами", - отметили организаторы.

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