В Бишкеке почтили память казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева

В Бишкеке состоялась церемония возложения цветов к памятнику Абая Кунанбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на culture.akipress.org.

В мероприятии приняли участие дипломаты, представители казахской диаспоры и кыргызской общественности, а также молодежь и средства массовой информации.