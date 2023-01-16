В Бестобе нашли тела двоих добычиков золота

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Тела двух человек нашли в неработающей шахте золотодобывающего рудника Бестобе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Алтыналмас".

Оператор службы безопасности предприятия сообщила, что в ходовом отделении ствола "Центральная" пытаются выйти на поверхность незаконные старатели.

В присутствии специалистов службы безопасности и сотрудников полиции заваренный вход в шахту вскрыли. На поверхность выбрался нелегальный старатель - 32-летний житель посёлка Бестобе, который пытался вынести мешки с двумя телами.

Очевидец рассказал, что погибших мужчин придавило горной породой на 520-м горизонте шахты.

Погибшими оказались 36-летний житель посёлка Бестобе и 35-летний мужчина из Есиля.

Это второе происшествие с начала года. 10 января в неработающей шахте Бестобе погиб мужчина, занимавшийся незаконной добычей золота.

В 2022 году на руднике Бестобе задержаны и переданы полиции около 1 000 человек, занимавшихся нелегальной добычей драгметалла.