Досрочное голосование на седьмых в истории Республики Беларусь выборах президента, начавшееся 21 января, завершилось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Досрочное голосование проводилось с 21 по 25 января включительно. Избирательные участки работали с 12:00 до 19:00 (местное время совпадает с московским). Возможность принять участие в досрочном голосовании была у любого избирателя, который не сможет проголосовать в основной день волеизъявления 26 января. На предыдущих президентских выборах в 2020 году досрочно проголосовали 41,70% избирателей. В этот раз, по данным ЦИК на вечер 24 января, участие в досрочном голосовании приняли 35,99% от общего числа избирателей. Окончательные данные по итогам всего периода досрочного голосования будут представлены позднее..

ЦИК ежедневно информировал о ходе досрочного голосования. В частности, председатель ЦИК Игорь Карпенко сообщал, что участки работают штатно, а граждане активно голосуют. На пресс-конференции 25 января он также констатировал, что кампания по выборам президента проходит в спокойной обстановке, в соответствии с требованиями закона.

26 января состоится основной день голосования. Председатели избирательных комиссий отмечали, что к основному дню, который многие жители республики воспринимают как праздник, готовится насыщенная культурная программа.