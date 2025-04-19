Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новую официальную позицию по происхождению коронавируса SARS-CoV-2. На сайте Белого дома появилась веб-страница, посвящённая версии о том, что вирус, вызвавший пандемию, мог быть создан искусственно и "утёк" из лаборатории в китайском городе Ухань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Как утверждается в опубликованных материалах, SARS-CoV-2 обладает "характеристиками, не встречающимися в природе", а заражение произошло "после однократного контакта", что якобы отличает его от патогенов естественного происхождения. Также указывается, что уханьская лаборатория, специализирующаяся на изучении коронавирусов, проводила эксперименты по модификации вирусов в условиях, не соответствующих международным требованиям безопасности. При этом, по информации американской стороны, ещё осенью 2019 года у сотрудников института наблюдались симптомы, схожие с COVID-19.

На той же странице размещена резкая критика Всемирной организации здравоохранения, которую Белый дом обвиняет в "уступках политическому давлению со стороны Китая". Подвергся критике и бывший главный медицинский советник США Энтони Фаучи — его обвиняют в попытках дискредитации версии о лабораторном происхождении вируса.

"Если бы у научного сообщества были убедительные доказательства естественного происхождения вируса, они уже были бы опубликованы. Но таких данных до сих пор нет", — заявлено в сообщении.

Между тем немецкие СМИ сообщили, что ещё в 2020 году Федеральная разведывательная служба Германии (BND) предполагала вероятность лабораторной утечки SARS-CoV-2 на уровне 80–95%. Информация якобы была доведена до сведения тогдашнего канцлера Ангелы Меркель, а позднее — Олафа Шольца, однако долгое время не становилась публичной. Сейчас выводы BND проверяются независимыми экспертами, результаты анализа пока не обнародованы.

Китай, в свою очередь, вновь отверг обвинения и напомнил, что международная группа экспертов ВОЗ, посетившая Ухань, сочла утечку "крайне маловероятной". Тем не менее, ВОЗ продолжает настаивать на сохранении всех версий происхождения вируса и призывает китайскую сторону предоставить полный доступ к данным.

Организация назвала это "моральным и научным долгом перед всем человечеством".