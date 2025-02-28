В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского
Американский лидер встретил гостя фразой "сегодня он приоделся".
Сегодня, 22:14
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Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
159Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Дональд Трамп. Как ожидается, темой встречи станет соглашение между двумя странами об украинских полезных ископаемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Момент прибытия Зеленского в Белый дом транслировали американские телеканалы.
"Вы приоделись... Он сегодня приоделся", — сказал Трамп журналистам, показывая пальцем на Зеленского.
Владимир Зеленский приехал в Белый дом в чёрной одежде. Дональд Трамп вышел к нему в традиционном тёмно-синем костюме.
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