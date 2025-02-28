Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Дональд Трамп. Как ожидается, темой встречи станет соглашение между двумя странами об украинских полезных ископаемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Момент прибытия Зеленского в Белый дом транслировали американские телеканалы.

"Вы приоделись... Он сегодня приоделся", — сказал Трамп журналистам, показывая пальцем на Зеленского.

Владимир Зеленский приехал в Белый дом в чёрной одежде. Дональд Трамп вышел к нему в традиционном тёмно-синем костюме.