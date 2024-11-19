В Белграде прошла официальная церемония встречи Токаева

На площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

"В честь прибытия Президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов", - говорится в сообщении.