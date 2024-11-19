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В Белграде прошла официальная церемония встречи Токаева

Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Сегодня, 15:04
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 15:04
Сегодня, 15:04
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Фото: akorda.kz

На площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

"В честь прибытия Президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов", - говорится в сообщении.

После этого президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Ранее сообщалось, что Токаев сделал необычный подарок президенту Сербии.

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