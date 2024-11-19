В Белграде прошла официальная церемония встречи Токаева
Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
59Фото: akorda.kz
На площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
"В честь прибытия Президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов", - говорится в сообщении.
После этого президенты представили друг другу членов официальных делегаций.
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
Ранее сообщалось, что Токаев сделал необычный подарок президенту Сербии.
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