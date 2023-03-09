В Беларуси ввели смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал pакон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", передаёт BaigeNews.kz.

"Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершённую должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершённую должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни", - сообщается на сайте президента Беларуси.

За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч базовых величин. Данная мера призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причинённого такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности.

Вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите госсекретов.

С трёх до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении измены государству, заговоре или иных действиях с целью захвата госвласти, шпионаже и агентурной деятельности.

Одновременно предусматривается освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений.