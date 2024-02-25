В Беларуси проходят выборы

25 февраля в Беларуси проходит единый день голосования: избирают депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных cоветов депутатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Белта.

Регистрация кандидатов в депутаты завершилась 30 января. С 31 января по 24 февраля проходил агитационный период. Сегодня, в основной день выборов, агитация запрещена законодательством.

Избирательные участки будут работать до 20:00. Если во время заполнения бюллетеня избиратель допустил ошибку или испортил бюллетень, то он может обратиться к членам участковой избирательной комиссии и получить новый бюллетень для голосования. Однако таким правом можно воспользоваться только один раз. Фото и видеосъемка заполненного бюллетеня для голосования запрещены.

Всего Беларуси образовано 5411 участков для голосования. По информации ЦИК, мониторинг избирательной кампании проводят 45 505 национальных наблюдателей. Кроме того, Центральная комиссия аккредитовала 294 международных наблюдателя. В наблюдении за выборами депутатов в единый день голосования участвуют миссии наблюдателей от СНГ, ШОС, представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, руководители и представители избирательных органов иностранных государств, а также эксперты из европейских и иных стран, в том числе Италии, Германии, Литвы, Польши, Франции, Швеции, Швейцарии, Сербии, Болгарии.

Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко, о состоянию на 09:00 (12 часов по времени Астаны) составила 43,64%.