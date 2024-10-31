В Баянаульском нацпарке до сих пор борются с каракуртами

Лето кончилось, туристы разъехались, а в Баянаульском национальном парке продолжают войну против относительно новой для региона напасти — ядовитого паука каракурта, которого в народе называют "чёрной вдовой", передаёт BaigeNews.kz

По словам директора нацпарка Аждара Жусупова, опасные пауки расплодились на берегу озера Торайгыр, где власти уже много лет планируют развивать туризм не хуже популярного Жасыбая.

Коконы каракуртов при этом приходится собирать вручную, чтобы потом сжечь, а самок — убивать палками. Химические препараты могли бы мгновенно уничтожить непрошенных гостей, однако химикаты на территории нацпарка использовать запрещено, поскольку ими можно нанести непоправимый ущерб другим ценным обитателям заповедника.

"Сейчас специалисты отдела науки и мониторинга и государственные инспекторы Жасыбайского подразделения проводят работы по сбору и уничтожению кладок каракурта на каменистой россыпи возле озера Торайгыр. Буквально 30 октября было собрано и уничтожено 58 коконов и восемь самок каракурта", — рассказал Аждар Жусупов.

Между тем, тревогу в Баянауле били еще летом, в разгар туристического сезона, когда отдыхающие на Торайгыре обнаружили "чёрных вдов". Самок пауков оперативно разыскивали и уничтожали вместе с ещё не вылупившимся потомством. По всей зоне отдыха развесили предупреждающие плакаты и щиты с изображением паука, поскольку для жителей северной и восточной части Казахстана такое соседство в новинку. Ведь "чёрные вдовы" предпочитают жаркий климат, а в Павлодарской области зимой случаются сорокоградусные морозы, к которым по идее сложно адаптироваться теплолюбивым насекомым.

По словам директора нацпарка, каракурты своим появлением наделали шороха ещё в прошлом году. Специалисты отмечают, что пауков в Баянаул могли завезти вместе с фруктами с юга страны, а на размножение повлияла аномальная для региона жара. При этом 13 августа прошлого года в Баянаульском районе даже объявили режим ЧС. Чтобы отыскать опасных "пришельцев" приходилось подымать каждый камень и под каждым четвёртым из них можно было обнаружить либо пауков, либо их коконы. Всего таким способом в районе обработали десятки гектаров.

Взрослые особи достигают размера 1,5-2 сантиметров в длину, при этом самки значительно крупнее самцов. Это чёрные пауки с характерными ярко-красными отметинами на брюшке.

"Вообще самка каракурта способна дважды за сезон принести от двух до пяти коконов. Если создать благоприятные условия, то через несколько недель в каждом из этих коконов может выплодиться от 300 до 600 маленьких паучков. Конечно, выживают не все, но размножаются очень быстро", – делится Аждар Жусупов.

Опасения вызывало и отсутствие на тот момент специальной сыворотки противокаратуртовой сыворотки в регионе.

Энтомологи отмечают, что укус каракурта смертельно опасен особенно для людей со слабым сердцем, пожилых и детей, и при несвоевременно в некоторых случаях способен привести к летальному исходу. Пострадавший от укусам мгновенно чувствует жгучую боль, которая постепенно распространяется по всему телу, судороги, головокружение, тошноту, иногда затруднённое дыхание. Однако и этим летом, и предыдущим, по его словам, обошлось без последствий: никого из посетителей озера Торайгыр, родника, знаменитой реликтовой ольховой рощи и окрестностей, пауки не кусали, за медицинской помощью никто не обращался.

Фото и видео: предоставлены Баянаульским нацпарком