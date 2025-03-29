Весна официально пришла в Баянаульский национальный природный парк — местные сурки выбрались из своих нор после долгой зимней спячки. Это ежегодное событие, которого с нетерпением ждут как сотрудники парка, так и его посетители, ведь оно знаменует окончательное отступление холодов и приближение теплых солнечных дней, передаёт BaigeNews.kz.

Пробуждение сурков как символ весны

Этой радостной новостью поделился директор нацпарка Аждар Жусупов, отметив, что появление сурков на поверхности земли в Баянауле считается традиционным признаком наступления весны.

"Проснулись сурки Баянаула — значит, к нам пришла настоящая весна", — сказал Жусупов, сопровождая свои слова видео с забавными зверьками.

Туристы и местные жители уже могут наблюдать, как пушистые обитатели нацпарка греются под первыми весенними лучами солнца, осматриваясь после затяжной зимы.

Сурки играют важную роль в экосистеме Баянаула, участвуя в почвообразовательных процессах и служа источником пищи для хищников. По данным 2024 года, в Павлодарской области насчитывается около 40 тысяч сурков.

Лоси, птицы и цветущие тюльпаны: как оживает Баянаул

Но не только сурки проснулись с приходом весны. Лесники нацпарка отмечают активность и других животных. В частности, в этом году ближе к людям стали подходить лоси. Так, недавно на видео у озера Сабындыколь запечатлели целую семью этих благородных животных.

"Они здесь частые гости. Иногда можно увидеть сразу семь лосей, но чаще всего они прячутся в осиновой околице", — пояснил директор парка.

Весна — это не только пробуждение животных, но и цветение редких растений. В ближайшее время в парке зацветут краснокнижные растения, одним из первых появится тюльпан поникающий. Этот редкий цветок особенно привлекателен для туристов и фотографов.

Экологическая акция "Таза Казахстан" и подготовка к туристическому сезону

С приходом весны работники парка активно готовятся к встрече гостей. В рамках акции "Таза Казахстан" здесь уже провели первый субботник. Лесники и сотрудники парка очистили природные зоны от бытового мусора, чтобы сохранить уникальную экосистему.

"Наши сотрудники и лесники убрали разные участки от мусора. Настроение у коллектива весеннее, природа просыпается, и мы готовимся ее беречь", — рассказал Аждар Жусупов.

Забота о природе в Баянауле распространяется и на пернатых. В преддверии Международного дня птиц, который отмечается 1 апреля, лесники самостоятельно подготовили 50 новых скворечников. Всего в нацпарке зарегистрировано гнездование 67 видов птиц, 12 из которых занесены в Красную книгу Казахстана.

Баянаул — одно из главных туристических направлений региона

Баянаульский национальный парк, известный своими живописными ландшафтами, историческими памятниками и богатым животным миром, каждую весну привлекает тысячи туристов. Это одно из самых популярных мест отдыха в Казахстане.

"Казахстанская Швейцария", как называют Баянаул, продолжает оставаться центром притяжения для путешественников со всего Казахстана и из-за рубежа. По данным Министерства экологии, за первое полугодие 2024 года Павлодарскую область, где расположен парк, посетило более 100 тысяч туристов. Согласно данным Бюро национальной статистики, гостиницы и кемпинги региона приняли 99 тысяч человек, а общий объем оказанных услуг составил 2,1 миллиарда тенге.

Баянаул остается главным туристическим направлением области. В разгар сезона здесь функционируют 54 дома отдыха, рассчитанные на шесть тысяч человек. Наибольшая активность наблюдается в июле и августе, поэтому окончательные показатели за 2024 год могут значительно превысить данные первого полугодия.

Природа зовет: Баянаул ждет гостей

Пробуждение природы, расцвет растений, возвращение птиц и активизация животных делают Баянаул особенно привлекательным для туристов весной. Чистый воздух, живописные скалы и озера, богатая флора и фауна — все это создает идеальные условия для отдыха на свежем воздухе.

Сотрудники национального парка продолжают работать над тем, чтобы сохранить природу этого уникального уголка Казахстана и предоставить гостям комфортные условия для отдыха. Впереди туристический сезон, и Баянаул уже готов встречать путешественников, которые приедут насладиться его красотой.

Фото и видео предоставлены Баянаульским нацпарком