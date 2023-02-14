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скриншот с видео Сегодня, 00:58
39
Сегодня, 00:58
39
Фото: скриншот с видео

В Батуми у берега взорвалась морская мина

На берегу Чёрного моря в грузинском Батуми взорвалась принесённая течением мина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Рустави-2"

Взрыв произошёл примерно в 25 метрах от берега, сообщили очевидцы.
 
В результате происшествия никто не пострадал. В МВД Грузии сообщили, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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#взрыв #Грузия #Чёрное море
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:58
39
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