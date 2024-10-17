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В "Барысе" вновь сменился главный тренер

Сегодня, 18:03
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hcbarys.kz Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
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Фото: hcbarys.kz

Изменения вновь произошли в тренерском штабе "Барыса". Наставником основной команды назначили Галыма Мамбеталиева, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанский специалист подпишет трёхлетний контракт. Помогать Мамбеталиеву будут Вячеслав Буцаев, Евгений Королёв и Олег Ромашко.

Ранее стало известно о назначении гендиректора клуба.

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