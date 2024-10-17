В "Барысе" вновь сменился главный тренер
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
168Фото: hcbarys.kz
Изменения вновь произошли в тренерском штабе "Барыса". Наставником основной команды назначили Галыма Мамбеталиева, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанский специалист подпишет трёхлетний контракт. Помогать Мамбеталиеву будут Вячеслав Буцаев, Евгений Королёв и Олег Ромашко.
Ранее стало известно о назначении гендиректора клуба.
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