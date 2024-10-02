В Bank RBK прокомментировали сообщения о готовящейся продаже

В пресс-службе АО Bank RBK сообщили, что распространяемая анонимными каналами информация о якобы готовящейся продаже банка не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz.

"Банк и его акционер не ведут переговоры о продаже акций финансового института, включая с ForteBank. В настоящее время Bank RBK является одним из наиболее финансово устойчивых и динамично развивающихся БВУ Казахстана", - заявили в фининституте.

По состоянию на 1 сентября, Bank RBK среди коммерческих банков по размеру корпоративного ссудного портфеля занимал 7 место, капиталу – 7 место и активам – 9 место.

"В сентябре Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочные депозитные рейтинги АО "Bank RBK" до Ba2 с Ba3, а также базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA до ba3 с b1. Прогноз по долгосрочным рейтингам находится на "стабильном" уровне. Агентство также подтвердило краткосрочные рейтинги банка", - сообщили в пресс-службе.

По состоянию на 1 сентября 2024 года, активы АО "Bank RBK" составили 2 170 млрд тенге, рост с начала года составил 6,2%, кредитный портфель – 1 294 млрд тенге с ростом с начала года – 15,4%. Прибыль банка за 8 месяцев 2024 года составила 39 млрд тенге.