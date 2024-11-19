В Балтийском море повреждён подводный оптоволоконный кабель между Германией и Финляндией

На подводном кабеле C-Lion1 в Балтийском море, который соединяет Финляндию и Германию, обнаружена неисправность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BILD.

Как сообщила государственная финская компания Cinia, кабель C-Lion1 протяжённостью 1172 километра соединяет столицу Финляндии Хельсинки с немецким побережьем в Ростоке, расположенном в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, а также имеет ответвление в финский город Ханко.

"В результате этого повреждения были нарушены коммуникационные соединения, причины внезапного происшествия пока неизвестны", - говорится в сообщении.

Ведётся расследование.