В Балтийском море повреждён подводный оптоволоконный кабель между Германией и Финляндией
Сегодня, 05:27
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Сегодня, 05:27Сегодня, 05:27
101Фото: elektro.ru
На подводном кабеле C-Lion1 в Балтийском море, который соединяет Финляндию и Германию, обнаружена неисправность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BILD.
Как сообщила государственная финская компания Cinia, кабель C-Lion1 протяжённостью 1172 километра соединяет столицу Финляндии Хельсинки с немецким побережьем в Ростоке, расположенном в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, а также имеет ответвление в финский город Ханко.
"В результате этого повреждения были нарушены коммуникационные соединения, причины внезапного происшествия пока неизвестны", - говорится в сообщении.
Ведётся расследование.
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