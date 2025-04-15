  • 15 Апреля, 10:00
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В Балхаше дерево рухнуло на припаркованные авто

Пострадавших нет.

Сегодня, 08:39
АВТОР
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В Балхаше дерево рухнуло на припаркованные авто Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:39
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В Карагандинской области сотрудники МЧС вновь подтвердили, что работают не только при пожарах и наводнениях, но и в самых неожиданных ситуациях, передаёт BaigeNews.kz. На этот раз вызов поступил в службу 112 из микрорайона Мухамеджанова в городе Балхаш, где во дворе пятиэтажки на два припаркованных автомобиля неожиданно упало дерево.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС. С помощью бензопилы они аккуратно распилили упавшее дерево и освободили автомобили, частично оказавшиеся под завалами. К счастью, в момент падения внутри машин никого не было - пострадавших нет.

Жильцы дома, ставшие свидетелями происшествия, с облегчением наблюдали за действиями спасателей и благодарили их за быструю реакцию. Некоторые отмечают, что дерево уже давно казалось аварийным, и теперь надеются на усиленный контроль за зелёными насаждениями во дворах.

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