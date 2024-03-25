В Азербайджане арестовали планировавшего теракты мужчину

Служба безопасности Азербайджана арестовала мужчину, который планировал совершить теракты на территории государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RТ.

"Аскеров Бахруз Алимамед оглы... готовился совершить террористический акт, сопровождающийся гибелью людей и иными общественно опасными последствиями", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчина вовлекал в подготовку терактов людей из разных регионов страны и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.

Также планировался заговор против иностранца, преподающего английский язык в ряде регионов.