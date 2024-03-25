В Азербайджане арестовали планировавшего теракты мужчину
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Служба безопасности Азербайджана арестовала мужчину, который планировал совершить теракты на территории государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RТ.
"Аскеров Бахруз Алимамед оглы... готовился совершить террористический акт, сопровождающийся гибелью людей и иными общественно опасными последствиями", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что мужчина вовлекал в подготовку терактов людей из разных регионов страны и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.
Также планировался заговор против иностранца, преподающего английский язык в ряде регионов.
"Аскеров был арестован и привлечён к уголовной ответственности в Азербайджанской Республике по ст. 28, ст. 214.2.1 (приготовление к терроризму) Уголовного кодекса, решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СБ Азербайджана.
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