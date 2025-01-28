В ночь с 27 на 28 января в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Трагедия произошла в Нижегородской области на трассе M12, рядом с посёлком Пильна.

Автомобиль, в котором архиерей ехал из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, разбился. Архиепископ Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Сопровождающий его в дороге клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) с сотрясением мозга госпитализирован.

Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (в миру Сергей Колосницин) родился 6 июля 1964 года в посёлке Подгорный Джамбульской области Казахской ССР.

В 1985-89 годах обучался в Московской духовной семинарии. 18 мая 1988 года принят в братию Троице-Сергиевой лавры и 3 июля пострижен в монашество.

С 1 сентября 2013 года — клирик Астанайской епархии, ключарь Вознесенского собора Алматы. Решением Священного Синода от 2 октября 2013 года избран епископом Кокшетауским и Акмолинским.