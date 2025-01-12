Как в Астане намерены повысить выявляемость безбилетников в общественном транспорте, рассказал аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

Аким на своей странице в Instagram сообщил, что посетил офис Центральной диспетчерской службы CTS. Данный центр осуществляет мониторинг и контроль всех автобусов по городу: видит статус общественного транспорта, приезжает ли он на линию вовремя, необходимо ли скорректировать работу автобусов во время заторов, интенсивность дорожного движения и другое.

"За последние два года на линию выпустили более 700 новых автобусов, что позволило нам обновить парк общественного транспорта на 45%. За счёт этого и модернизации системы увеличен пассажиропоток на 26%. К примеру, если в 2023 году пассажиропоток в день составлял в среднем 755 тысяч пассажиров, то в 2024 году уже 950 тысяч человек. За счёт внедрения Bus Lane уменьшилось время ожидания автобусов, а средняя скорость транспорта увеличилась до 16 км/ч. На участках, где внедрены "умные светофоры", средняя скорость транспорта увеличена до 30 км/ч", – написал Женис Касымбек.

Акиму презентовали пилотный проект по мониторингу загрузки автобусов. В целях повышения контроля пассажиров система будет видеть, сколько конкретно безбилетников в каждом автобусе. По словам Касымбека, это позволит соответствующим образом более эффективно работать департаменту транспортного контроля и повысить выявляемость безбилетников, тем самым добиться их сокращения.