Как автобусах Астаны повысят выявляемость безбилетников
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Как в Астане намерены повысить выявляемость безбилетников в общественном транспорте, рассказал аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.
Аким на своей странице в Instagram сообщил, что посетил офис Центральной диспетчерской службы CTS. Данный центр осуществляет мониторинг и контроль всех автобусов по городу: видит статус общественного транспорта, приезжает ли он на линию вовремя, необходимо ли скорректировать работу автобусов во время заторов, интенсивность дорожного движения и другое.
"За последние два года на линию выпустили более 700 новых автобусов, что позволило нам обновить парк общественного транспорта на 45%. За счёт этого и модернизации системы увеличен пассажиропоток на 26%. К примеру, если в 2023 году пассажиропоток в день составлял в среднем 755 тысяч пассажиров, то в 2024 году уже 950 тысяч человек. За счёт внедрения Bus Lane уменьшилось время ожидания автобусов, а средняя скорость транспорта увеличилась до 16 км/ч. На участках, где внедрены "умные светофоры", средняя скорость транспорта увеличена до 30 км/ч", – написал Женис Касымбек.
Акиму презентовали пилотный проект по мониторингу загрузки автобусов. В целях повышения контроля пассажиров система будет видеть, сколько конкретно безбилетников в каждом автобусе. По словам Касымбека, это позволит соответствующим образом более эффективно работать департаменту транспортного контроля и повысить выявляемость безбилетников, тем самым добиться их сокращения.
"Также презентована концепция единого центра управления транспорта на базе CTS. Если сейчас в режиме реального времени видим статус по автобусам, то планируется данный проект реализовать также с коммунальными службами города: сколько уборочной и поливочной техники на линии и т.д.", – отметил аким.
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