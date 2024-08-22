320 тысяч безбилетников выявлено в автобусах Астаны с начала года
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С начала 2024 года в автобусах Астаны выявлено 320 520 пассажиров, уклонившихся от оплаты проезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.
На 15 228 из них привлечены к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа превышает 112 миллионов тенге.
Пассажиров просят своевременно оплачивать проезд в общественном транспорте.
Как отметили в CTS, оплачивая проезд вовремя, вы вносите важный вклад в развитие общественного транспорта. Ваша оплата способствует:
- обновлению подвижного состава, увеличению количества автобусов на маршрутах и открытию новых маршрутов;
- анализу пассажиропотока: по каждому оплаченному проезду и проведённой валидации наши специалисты получают чёткую картину пассажиропотока. Это помогает правильно строить маршрутную сеть, изменять и добавлять маршруты, снижать нагрузку на перегруженные маршруты и оптимизировать транспортное обслуживание;
- закупке топлива и выплате заработной платы водителям, обеспечивая бесперебойную работу общественного транспорта.
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