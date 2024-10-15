В авто жителя Атырау обнаружили 70 кг осетровой рыбы
Сегодня, 03:18
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Сегодня, 03:18Сегодня, 03:18
132Фото: департамент полиции Атырауской области
В Атырау в салоне автомобиля местного жителя обнаружили 70 килограммов осетровой рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
Подозрительный автомобиль марки Toyota Camry, за рулём которого находился 54-летний водитель, был остановлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Бекіре-2024".
"При проверке в салоне автомобиля было обнаружено 23 единицы осетровых рыб, упакованных в пять пакетов, общим весом 70 килограммов. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.
С начала ОПМ "Бекіре-2024" было изъято почти 900 килограммов незаконной рыбной продукции.
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