В авто жителя Атырау обнаружили 70 кг осетровой рыбы

В Атырау в салоне автомобиля местного жителя обнаружили 70 килограммов осетровой рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Подозрительный автомобиль марки Toyota Camry, за рулём которого находился 54-летний водитель, был остановлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Бекіре-2024".

"При проверке в салоне автомобиля было обнаружено 23 единицы осетровых рыб, упакованных в пять пакетов, общим весом 70 килограммов. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

С начала ОПМ "Бекіре-2024" было изъято почти 900 килограммов незаконной рыбной продукции.