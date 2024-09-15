  • 15 Сентября, 17:27
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В Австрии тысячи ласточек погибли из-за непрекращающихся дождей

Сегодня, 15:47
АВТОР
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bild.de Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: bild.de

Птицам в Австрии пришлось отчаянно бороться с голодом и холодом — для десятков тысяч ласточек и стрижей непогода в Австрии представляет смертельную опасность. Перелетные птицы по пути к своим местам зимовки были застигнуты врасплох постоянными дождями в Австрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Из-за высокой влажности в воздухе практически нет насекомых, которыми перелётные птицы питаются прямо в полёте. К этому прибавились низкие температуры, которые ещё сильнее усугубляют истощение птиц. 

Последствия непогоды можно увидеть на фотографиях из Вены, Нижней Австрии и Штирии. Сотни ласточек теснятся на узких оконных карнизах, пытаясь согреться, трупы птиц лежат на тротуарах. 

"Мы видим совершенно ослабленные стаи ласточек, которые не выживут без быстрой помощи или даже уже мертвы", — заявили в зоозащитной организации Tierschutz Austria. 

Активисты движения за права животных призывают местных жителей собирать пострадавших птиц в коробки и приносить их в спасательные центры. Они также просят о пожертвованиях для того, чтобы накормить птиц. 

"Мы постоянно на связи и в разъездах, но количество обращений за помощью превышает наши возможности. Поэтому мы срочно ищем людей с автомобилем и водительскими правами, которые могли бы забирать птиц из Вены и окрестностей и привозить их к нам", — обратились активисты.

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