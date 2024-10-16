В Австралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров

Городской пляж Куджи, расположенный на восточном побережье Австралии в Сиднее, был закрыт после того, как на берегу были обнаружены сотни небольших черных шаров неизвестного происхождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Отмиечается, что доступ на популярнейший пляж закрыт до тех пор, пока аварийные службы не соберут все чёрные шары, выброшенные на берег.

"Такое происшествие зафиксировано у нас впервые, и сейчас мы принимаем меры для безопасного сбора и вывоза обнаруженных объектов с пляжа, осматриваем окрестности. Любителям пляжного отдыха рекомендовано не посещать Куджи и не прикасаться к обнаруженным там предметам", - пояснили в муниципалитете городского района Рэндвик.

Специалисты до сих пор не определили состав и происхождение таинственных чёрных объектов. Часть шаров отправили их для анализа и изучения в управление охраны окружающей среды штата Новый Южный Уэльс и в агентство по контролю качества прибрежных вод. Отмечается, что больше всего находки похожи на "шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой".